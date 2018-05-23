Вторжение России в Азовское море: Тымчук рассказал, что задумал Путин

Проведение Россией учений в Азовском море в 16-ти километрах от границ Украины является шантажом и местью за задержание украинскими пограничниками российского судна "Норд".

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук в интервью "Апострофу". По его словам, войска главы РФ Владимира Путина вряд ли пойдут на военно-морскую операцию по захвату территорий на мариупольском направлении.

"Те силы ВМФ России, которые привлекаются к этим учениям, вряд ли способны выполнить задачи по проведению такой масштабной десантной операции. Во-вторых, надо понимать, что взять Мариуполь с моря ненамного проще, чем взять его по суше. За четыре года этот город настолько укреплен и насколько продумана система обороны всего мариупольского направления, что я даже не могу себе представить, как россияне будут планировать боевую операцию", - заявил Тымчук.

Нардеп добавил, что проведение военной операции со стороны России означало бы совершенно открытую вооруженную агрессию против Украины.

"Я думаю, если бы Путин был готов к подобному, он бы не в 2018 году это делал, а намного раньше. Предпосылок было достаточно. Поэтому это просто шантаж по методам Путина и в духе Москвы – не более чем. Вместе с тем, нашим ВМС, в частности подразделениям береговой обороны, да и сухопутным войскам, которые выполняют боевые задачи на мариупольском направлении, нужно также принимать меры", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия заблокировала для плавания несколько тысяч квадратных километров акватории Азовского моря якобы из-за учений.