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3 января • обновлено в 21:23
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"Будут делать, что захотят": американский генерал дал прогноз по вторжению России в Украину

8.2т
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Россия вряд ли решится на полномасштабное вторжение в Украину со стороны Черного моря, однако если Запад не покажет противодействия, Кремль продолжит агрессию в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Такое мнение выразил бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью "Апострофу".

"Россия, судя по всему, довольна сложившейся ситуацией. Они незаконно аннексировали Крым и превратили его в военную базу для собственных сделок в Сирии и Ливии. На Донбассе они создали некий испытательный полигон для новых образцов оружия и приобретения войсками боевого опыта. И Кремль демонстрирует нулевые намерения прекратить это", – отметил он.

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Американский генерал дал прогноз по вторжению России

Американский генерал дал прогноз по вторжению России

belvpo.com

По словам генерала, чтобы не допустить дальнейшей агрессии России в черноморском регионе, Западу следует открыто выступить против Кремля.

"Пока Запад не начнет вести себя с русскими, как положено, они будут продолжать делать все то, чем занимаются сейчас. В тот же время, Россия не хочет чего-то большего, она выполняет свои стратегические цели и получает важный реальный опыт. Западу следует сплотиться и усилить давление на РФ, но, боюсь, некоторые страны будут выступать против таких действий в силу своих деловых интересов в России", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ходжес предупредил, что если Запад не сделает ничего с аннексией Крыма, Одесса станет следующим городом, который будет оккупирован россиянами.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Российская военная угроза
Место
Украина
Тег
Крым
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Комментарии
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
да вы не волнуйтесь так ,а я не волнусь,ну дак вы ж ручками так делаете,да то я думаю ,как те йожики ипутца.
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3
0
Николаев Олег
Николаев Олег
Просчитав, сколько стоит модернизировать Крым до уровня российских регионов, никто ничего на Украине больше брать не планирует. Особенно с кислым выражением лица самих украинцев. Донбасс - это край. Живите на свои, ваши мечты про нашу агрессию никогда не исполнятся.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Иванова Елена, девочка! я не не понял, ты специалистка по туалетам или по газопроводке? ну пожалуйста не отмалчивайся!
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0
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Иванова Елена
Иванова Елена
Николаев Олег, ага, особенно туалеты построить и газ провести!! ну шо б уже было точно так, как в твоем мухосранске))))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, почему разговаривать на рууском языке на Украине можно, а петь по-русски нельзя? вы ипануты, или где?____________
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