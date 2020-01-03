"Будут делать, что захотят": американский генерал дал прогноз по вторжению России в Украину

Россия вряд ли решится на полномасштабное вторжение в Украину со стороны Черного моря, однако если Запад не покажет противодействия, Кремль продолжит агрессию в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Такое мнение выразил бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью "Апострофу".

"Россия, судя по всему, довольна сложившейся ситуацией. Они незаконно аннексировали Крым и превратили его в военную базу для собственных сделок в Сирии и Ливии. На Донбассе они создали некий испытательный полигон для новых образцов оружия и приобретения войсками боевого опыта. И Кремль демонстрирует нулевые намерения прекратить это", – отметил он.

Американский генерал дал прогноз по вторжению России belvpo.com

По словам генерала, чтобы не допустить дальнейшей агрессии России в черноморском регионе, Западу следует открыто выступить против Кремля.

"Пока Запад не начнет вести себя с русскими, как положено, они будут продолжать делать все то, чем занимаются сейчас. В тот же время, Россия не хочет чего-то большего, она выполняет свои стратегические цели и получает важный реальный опыт. Западу следует сплотиться и усилить давление на РФ, но, боюсь, некоторые страны будут выступать против таких действий в силу своих деловых интересов в России", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ходжес предупредил, что если Запад не сделает ничего с аннексией Крыма, Одесса станет следующим городом, который будет оккупирован россиянами.

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