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Второй Ялты не будет: военный эксперт разбил план Путина в пух и прах

2.5т Читать материал на украинском

Президенту России Владимиру Путину не удастся достичь договоренностей с США по Украине и распределении влияния в мире.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Как подчеркнул он, Путин может встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, однако в последнего нет власти превратить какие-либо договоренности в обязательства.

"Он [Трамп] не может идти против Конгресса, а из-за подозрений, что он вообще сторонник Путина, Трамп не может идти на серьезные уступки Кремлю. Без ратификации Сенатом все договоренности превращаются в труху, во вчерашнюю газету. В России понимают, что договариваться с Трампом бессмысленно – он не отвечает за свои слова", – сказал эксперт.

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Иллюстрация. Владимир Путин и Украина

Иллюстрация. Владимир Путин и Украина

zn.ua

По его мнению, даже если в Кремле мечтают о "второй Ялте" (в 1945-м там прошла послевоенная конференция трех стран антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании), то повторить что-то подобное сейчас невозможно.

"Не с кем договариваться. С Трампом и Борисом Джонсоном? Смешно. Они висят на веревочке, которая может оборваться в любой момент. Несерьезные это люди. Путину тоже надо учитывать мнения различных серьезных ведомств, правящей элиты", – считает Фельгенгауэр.

"США и сейчас особо не вмешивается в ситуацию в Украине. Вашингтон не может отдать Украину Путину – она ему не принадлежит. И опять же, это может привести к серьезным неприятностям", – подытожил он.

Павел Фельгенгауэр

Павел Фельгенгауэр

RTVi

Как писал OBOZREVATEL, недавно помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вряд ли будет продлен.

Ранее Соединенные Штаты заявили о приостановлении выполнения своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ответ Россия также вышла из ДРСМД.

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Персона
Павел Фельгенгауэр
Место
Россия
Теги
Украина политика Новости России
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Це зрада, чи перемога?
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Вот работенка, сам придумал план Путина и сам его обхезал.
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