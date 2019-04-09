"Второй пошел!" Еще один чиновник уволился из-за убийства Гандзюк

Зампредседателя Херсонской областной государственной администрации Евгений Рыщук, которого связывают с делом об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, ушел в отставку.

Заявление он опубликовал на своей странице в Facebook. "Как всем известно, в пятницу глава ОГА Гордеев А.А. написал заявление на увольнение. Мой шаг такой же. Я пришел в ОГА по приглашению Андрея Гордеева и ухожу вместе с ним", – заявил Рыщук.

При этом отметил, что продолжит работать депутатом областного совета.

Евгений Рыщук "Херсон Онлайн"

Он назвал акцию с требованием найти и наказать убийц херсонской активистки Катерины Гандзюк "Кто заказал Катю Гандзюк" "проплаченным брендом" и выразил уверенность, что "рано или поздно" "настоящий заказчик" будет найден.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 апреля председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, которого связывают с убийством активистки Екатерины Гандзюк, подал в отставку.

Ранее отец убитой активистки заявлял, что организатор преступления сотрудничал с председателем Херсонского облсовета Владиславом Мангером и председателем ОГА Андреем Гордеевым.

После давления общественности Гордеев отверг обвинения в причастности к преступлению.

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