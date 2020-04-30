"Всю ночь лаяли собаки": соседка рассказала о женщине, отрезавшей голову дочке в Харькове

Тимур Григоренко Расследования 11:25, 30.04.2020 Обновлено: 12:15, 30.04.2020

Женщина, которая подозревается в убийстве родной дочери в Харькове, соседям казалась нормальным человеком.

Об этом журналистам рассказала соседка Екатерина, которая проживала около задержанной. При этом пенсионерка отметила, что немного общалась с женщиной.

"Мы ничего много не знаем, мы сами только недавно переехали…Но вот прошлой ночью не спала и слышала, как собаки лаяли", – сказала она.

Убийство в Харькове

Также Екатерина добавила, что ни разу не видела 11-летнюю девочку.

"Я считаю, что это что-то с психикой. Нормальный человек не может так поступить. На вид она была нормальная", – высказала свое мнение соседка.

Напомним, что в Харькове задержали голую женщину, которая бегала по городу с пакетом с отрезанной головой.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция раскрыла жуткие детали о кровавой трагедии в Харькове.

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