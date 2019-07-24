"Всю ночь долбили!" Офицер ВСУ показал, как россияне "спалились" с войной на Донбассе

Наемники из России, руководство которой называет войну на Донбассе гражданской, еще 5 лет назад "спалили" свое присутствие там. Однако, несмотря на это, украинцы на выборах отдали голоса за пророссийских политиков, "своих же убийц и палачей".

Такое мнение выразил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook. Он отметил, что пять лет назад, 23 июля 2014-го, военнослужащий ВС РФ Вадим Григорьев опубликовал фото в сети "ВКонтакте", которое подписал "Всю ночь долбили по Украине".

По информации "Миротворця", российский террорист участвовал в артобстрелах украинской территории летом того года.

Оружие Скриншот

"Штирлиц" отметил, что, несмотря на доказательства присутствия боевиков РФ на Донбассе, украинцы все ровно поддержали пророссийские силы на выборах.

"В течение 5 лет доказательств российской агрессии в соцсетях были обнаружены тысячи, но это не остановило украинцев отдавать свои голоса за своих же убийц и палачей. Реальность настоящего времени обычными словами описать, к сожалению, нельзя", – подытожил офицер ВСУ.

Страница Вадима Григорьева Facebook Анатолия Штефана

Страница Вадима Григорьева Facebook Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские бойцы нашли очередное доказательство военного присутствия РФ на Донбассе. Позже в сети появились фото российского оккупанта Никиты Десятникова, а также документов о его награждении за участие в войне на Донбассе.

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