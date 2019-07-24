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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Всю ночь долбили!" Офицер ВСУ показал, как россияне "спалились" с войной на Донбассе

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Наемники из России, руководство которой называет войну на Донбассе гражданской, еще 5 лет назад "спалили" свое присутствие там. Однако, несмотря на это, украинцы на выборах отдали голоса за пророссийских политиков, "своих же убийц и палачей".

Такое мнение выразил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook. Он отметил, что пять лет назад, 23 июля 2014-го, военнослужащий ВС РФ Вадим Григорьев опубликовал фото в сети "ВКонтакте", которое подписал "Всю ночь долбили по Украине".

По информации "Миротворця", российский террорист участвовал в артобстрелах украинской территории летом того года.

Оружие

Оружие

Скриншот

"Штирлиц" отметил, что, несмотря на доказательства присутствия боевиков РФ на Донбассе, украинцы все ровно поддержали пророссийские силы на выборах.

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"В течение 5 лет доказательств российской агрессии в соцсетях были обнаружены тысячи, но это не остановило украинцев отдавать свои голоса за своих же убийц и палачей. Реальность настоящего времени обычными словами описать, к сожалению, нельзя", – подытожил офицер ВСУ.

Страница Вадима Григорьева

Страница Вадима Григорьева

Facebook Анатолия Штефана

Страница Вадима Григорьева

Страница Вадима Григорьева

Facebook Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские бойцы нашли очередное доказательство военного присутствия РФ на Донбассе. Позже в сети появились фото российского оккупанта Никиты Десятникова, а также документов о его награждении за участие в войне на Донбассе.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Россия Донбасс
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Доказательства только из соц.сетей?) вы сами то не смеётесь над собой?) убогие
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