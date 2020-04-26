ВСУ жестко проучили наемников Путина на Донбассе: оккупанты считают масштабные потери

Вооруженные формирования Российской Федерации 25 апреля прибегли к 16 обстрелам Объединенных сил на Донбассе, в результате чего один украинский воин получил ранение.

Однако в ответ наши военнослужащие уничтожили четырех оккупантов и еще пятерых ранили. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Так, 12 нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

трижды возле Авдеевки – из минометов 120-го калибра 12 мин и минометов 82-го калибра – 9 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя, Широкиного, Старогнатовки, Опытно и Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Лебединским – с автоматического станкового гранатомета;

возле Песок – со станкового противотанкового гранатомета;

по окрестностям Широкино – из минометов 120 калибра – 24 мины;

неподалеку Водяного – из минометов 82-калибра – 46 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили три обстрела:

у Новоалександровки и Попасной – с 120-мм минометов – 29 мин;

рядом с Ореховім – с гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Преступные и наглые действия российских оккупантов вдоль линии разграничения на Донбассе безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. Все попытки захватчиков с помощью оружия дестабилизировать ситуацию и в дальнейшем будут получать адекватній и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников" , – говорится в сообщении.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 25 апреля mediarnbo.org

Отмечается, что с начала этих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник с вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции у Лебединского, а с зенитной установки ЗУ-23-2 – рядом с Широкиным.

За нынешние сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как написал в Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадим, в течение 25.04 оккупанты потеряли девять человек:

"200" – 4 (4 ОСМБр, 3 – деятельность снайпера ОС, 1 – не боевой);

"300" – 5 (3 – 1 ОСМБр (1 – неосторожное обращение с оружием, 2 – подрыв на НПП), 2 – 4 ОСМБр (1 – обстрел, 1 – состояние здоровья;

Потери ВВТ: БМП – 2 ед. (4 ОСМБр, поврежденные в результате обстрела).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военных получили ранения.