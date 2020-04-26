ВСУ жестко проучили наемников Путина на Донбассе: оккупанты считают масштабные потери

Вооруженные формирования Российской Федерации 25 апреля прибегли к 16 обстрелам Объединенных сил на Донбассе, в результате чего один украинский воин получил ранение.

Однако в ответ наши военнослужащие уничтожили четырех оккупантов и еще пятерых ранили. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Так, 12 нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

трижды возле Авдеевки – из минометов 120-го калибра 12 мин и минометов 82-го калибра – 9 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя, Широкиного, Старогнатовки, Опытно и Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Лебединским – с автоматического станкового гранатомета;

возле Песок – со станкового противотанкового гранатомета;

по окрестностям Широкино – из минометов 120 калибра – 24 мины;

неподалеку Водяного – из минометов 82-калибра – 46 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили три обстрела:

у Новоалександровки и Попасной – с 120-мм минометов – 29 мин;

рядом с Ореховім – с гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Преступные и наглые действия российских оккупантов вдоль линии разграничения на Донбассе безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. Все попытки захватчиков с помощью оружия дестабилизировать ситуацию и в дальнейшем будут получать адекватній и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников" , – говорится в сообщении.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 25 апреля mediarnbo.org

Отмечается, что с начала этих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник с вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции у Лебединского, а с зенитной установки ЗУ-23-2 – рядом с Широкиным.

За нынешние сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военных получили ранения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!