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7 апреля • обновлено в 17:01
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ВСУ жестко ответили на подлые обстрелы россиян: получите билет в один конец

1.3т
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Воины ВСУ предупредили российских оккупантов о том, что будут стрелять на поражение в случае попыток проникновения на позиции ОС. Также защитники рассказали об усилении обстрелов украинской армии со стороны террористов.

По словам военных, у захватчиков постоянно пополняется количество тяжелой техники, которая прибывает на Донбасс из России. О военных буднях солдаты ВСУ рассказали в сюжете, которым поделился волонтерский фонд "Повернись живим" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нормально бьют, там не трактористы и шахтеры. Сразу видно, что это российская армия. Откуда у шахтеров техника российская? Тут же по ночам заходит, слышно, оно ревет. Слышно, как выходит из капониров тяжелая техника, БМП, колесная техника выезжает. Ну какие они шахтеры? Пора перестать верить в сказки", – говорят украинские воины.

Воин ВСУ

Воин ВСУ

Скриншот видео

Защитники отмечают, что сейчас ситуация на передовой значительно обострилась, поскольку у боевиков только прошла ротация.

"По их действиями видно: начали по-другому обстреливать нас, изменились огневые точки, они много копают днем и, когда вечереет, начинают обстреливать нас по всем позициям. Но если они пойдут в нашу сторону, здесь билет в одну сторону", – озвучили военные жесткое предупреждение оккупантам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 апреля российские террористы "ДНР" обстреляли машину журналистов телеканала "Украина". Оккупанты сбросили с беспилотника снаряд, который упал в метре от автомобиля. К счастью, никто не пострадал.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Повернись живим
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Опять грозные ykpoвoяkи с перепугу друг друга nepecтpeляют
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Турчинов Каз**п
Турчинов Каз**п
За шесть лет,можно медведя на велосипеде научить ездить. А шахтера воевать на турчиновских фронтах нельзя обучить? Лжет вояка.
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