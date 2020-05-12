ВСУ наказали наемников России на Донбассе: есть убитые и раненые

Военнослужащие ВСУ 11 мая дали достойный отпор вооруженным формированием России, которые шесть раз обстреляли их позиции на Донбассе, уничтожив одного российского оккупанта и еще двух ранив.

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает штаб ООС на странице в Facebook. Подчеркивается, что потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов нет.

Хотя за прошедшие сутки противник в очередной обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

ВСУ разгромили наемников России на Донбассе

Так, большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

неподалеку Павлополя и Авдеевки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в окрестностях Красногоровки – со станковых противотанковых гранатометов;

у Старогнатовки – из вооружения боевых машин пехоты и автоматического станкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь дважды:

вблизи Крымского – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Южным – из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В то же время с начала 12 мая российские оккупанты уже открывали огонь по окрестностям Крымского, применив 120 мм миномет, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Военнослужащие Объединенных сил четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем украинские защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную активность", – говорится в сообщении.

К счастью, за нынешние сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные боевой группой К-2 54-й ОМБр уничтожили огневые позиции российских оккупационных войск на Донбассе.