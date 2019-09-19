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19 сентября • обновлено в 08:57
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ВСУ заткнули "Л/ДНР": в ОС сообщили хорошие новости с Донбасса

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На Донбассе резко сократилось количество обстрелов. За минувшие сутки террористы 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook. При этом ни один украинский воин не пострадал.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил:

  • вблизи Березового – из стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Майского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • вблизи Крымского – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

ВСУ заткнули "Л/ДНР": в ОС сообщили хорошие новости с Донбасса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе ВСУ попали под шквал огня террористов.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
К вечеру ждемс сколько запислось в небесную CKOTНЮ, а сколько пидoргов на разборку!!!
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70rus xxx
70rus xxx
Хорошо затыкают ежедневными жмуриками.
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филипп филипыч
филипп филипыч
я всегда говорил миру мир а войне ... в кожаном пальто (ц)
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Опаньки, филипп филипыч миротворцем становится, с чего бы это ? Поумнел ? Вряд ли ! Скорее позу меняет, может знает что ?
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