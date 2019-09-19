ВСУ заткнули "Л/ДНР": в ОС сообщили хорошие новости с Донбасса

На Донбассе резко сократилось количество обстрелов. За минувшие сутки террористы 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook. При этом ни один украинский воин не пострадал.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил:
вблизи Березового – из стрелкового оружия;
дважды вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:
неподалеку Майского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Крымского – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе ВСУ попали под шквал огня террористов.
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