ВСУ заткнули "Л/ДНР": в ОС сообщили хорошие новости с Донбасса

На Донбассе резко сократилось количество обстрелов. За минувшие сутки террористы 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook. При этом ни один украинский воин не пострадал.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Березового – из стрелкового оружия;

дважды вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Майского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Крымского – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе ВСУ попали под шквал огня террористов.

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