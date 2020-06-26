ВСУ заставили террористов "Л/ДНР" прекратить огонь: один украинский воин ранен

25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, наши воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, 25 июня украинские защитники ранили одного оккупанта.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от хутора Свободный враг дважды обстрелял опорные пункты наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также агрессор активизировался вблизи Крымского, где применил автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия в пригороде Марьинки и на подступах к Новомихайловке, а возле Широкино захватчики дважды провоцировали украинских защитников из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала суток 26 июня российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское.

Сводка ООС на 26 июня Facebook ООС

Ситуация в районе проведения ООС (Минобороны Украины)

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 25 июня, российские вооруженные формирования на Донбассе всего дважды нарушили режим прекращения огня.