ВСУ засекли подготовку разведчиков и снайперов "Л/ДНР" во время перемирия

Виктория Довгань Расследования 15:18, 7.08.2020 Обновлено: 15:18, 7.08.2020

Несмотря на перемирие, российские террористы на Донбассе продолжают подготовку своего личного состава к провокациям против ВСУ.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, Главное управление разведки установило, что только с 3 по 7 августа противником проведены командно-штабные тренировки по управлению войсками, тактические учения с артиллерийскими подразделениями, двусторонние ротные тактические учения, а также сборы со снайперами и разведчиками.

Кстати, для тренировки дежурных артиллерийских расчетов целями определялись объекты, которые находятся на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях.

Цель всех этих действий оккупантов – повышение боеспособности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК РФ. Именно на этом сосредоточено командование оперативной группировки российских оккупационных войск в условиях введенного режима прекращения огня.

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