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ВСУ засекли подготовку разведчиков и снайперов "Л/ДНР" во время перемирия

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
3,1 т.
Террористы на Донбассе провели сборы снайперов во время перемирия

Террористы на Донбассе провели сборы снайперов во время перемирия. 24 канал

Несмотря на перемирие, российские террористы на Донбассе продолжают подготовку своего личного состава к провокациям против ВСУ.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, Главное управление разведки установило, что только с 3 по 7 августа противником проведены командно-штабные тренировки по управлению войсками, тактические учения с артиллерийскими подразделениями, двусторонние ротные тактические учения, а также сборы со снайперами и разведчиками.

Кстати, для тренировки дежурных артиллерийских расчетов целями определялись объекты, которые находятся на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях.

Цель всех этих действий оккупантов – повышение боеспособности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК РФ. Именно на этом сосредоточено командование оперативной группировки российских оккупационных войск в условиях введенного режима прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеПеремирие на ДонбассеГлавное управление разведкиМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы Украинытеррористы "ДНР"
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