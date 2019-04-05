ВСУ захватили в плен террориста "ДНР": что произошло 

Военнослужащие Объединенных сил взяли в плен террориста российско-оккупационных войск на Донбассе, где идет война за независимость Украины.

Как сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook, 5 апреля около 01:00 разведывательная группа противника пыталась выйти в тыл позиций ВСУ на Донецком направлении.

"Хорошо организованная боевая служба на переднем крае и усиленная бдительность наших бойцов, несущих службу на наблюдательных постах, позволили разоблачить намерения противника", — говорится в сообщении.

24 канал

Уточняется, что в ходе короткого боя враг отступил, а член незаконной вооруженной группировки был захвачен.

Пленник — Юрий С., рядовой 100-й отдельной мотострелковой бригады (В/ч 08826).

В штабе отметили, что террориста допрашивают сотрудники соответствующих органов из состава Объединенных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боевики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двух и ранив трех оккупантов.

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