"Зайдут на наши позиции!" ВСУ забили тревогу из-за отвода войск на Донбассе

Воины Вооруженных сил Украины опасаются, что после отвода войск под Золотым на Луганщине их позиции сразу же займут террористы.

К тому же, такие действия не поддерживает местное население, поскольку боится нашествия оккупантов. Об этом защитники Украины рассказали в комментарии для "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я думаю, если здесь разведут войска, то это будет очень плохо. Потому что местные жители боятся прихода "ополченцев". Считаю, что разводить войска не надо, это не вариант. Мы только отойдем, они сразу в наступление пойдут. Это было и повторится еще раз", – предупреждают военнослужащие.

Воин ВСУ Скриншот видео

По их словам, террористы часто обстреливают этот участок фронта. Так, украинские позиции накрывают огнем из ДШК, "Утесов", КПВТ, РПГ и ГП-25 бывает.

"Если отвести войска – они сразу зайдут в деревню. Мирные жители против. Они не отступят, моя чисто точка зрения. Они зайдут на наши позиции. Половина села против того, чтобы разводили войска", – отмечают о нависших угрозах украинские воины.

Думки військових щодо розведення сторін у Золотому... pic.twitter.com/Efcqgf4ydW — Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 9, 2019

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