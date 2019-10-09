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9 октября • обновлено в 18:47
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"Зайдут на наши позиции!" ВСУ забили тревогу из-за отвода войск на Донбассе

10.3т Читать материал на украинском

Воины Вооруженных сил Украины опасаются, что после отвода войск под Золотым на Луганщине их позиции сразу же займут террористы.

К тому же, такие действия не поддерживает местное население, поскольку боится нашествия оккупантов. Об этом защитники Украины рассказали в комментарии для "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я думаю, если здесь разведут войска, то это будет очень плохо. Потому что местные жители боятся прихода "ополченцев". Считаю, что разводить войска не надо, это не вариант. Мы только отойдем, они сразу в наступление пойдут. Это было и повторится еще раз", – предупреждают военнослужащие.

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Новое "перемирие": террористы накрыли огнем Золотое

Воин ВСУ

Воин ВСУ

Скриншот видео

По их словам, террористы часто обстреливают этот участок фронта. Так, украинские позиции накрывают огнем из ДШК, "Утесов", КПВТ, РПГ и ГП-25 бывает.

"Если отвести войска – они сразу зайдут в деревню. Мирные жители против. Они не отступят, моя чисто точка зрения. Они зайдут на наши позиции. Половина села против того, чтобы разводили войска", – отмечают о нависших угрозах украинские воины.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Дурак.
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3
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ОБЪЕКТИВНО:Тупость, подлость и беспринципность являются визитной карточкой галичанского менталитета. Именно глядя на подобных вуйков поляки дали им ёмкое и точное имя - "bydlo"(быд/ло).
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5
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Штуцер Лёва, Зато кровожадность, алчность, беспренцыпность, продажность, склонность к садизму и убийствам у москалей получила прозвище от татар и поляков "kocab", что в переводе на свинособачий мясники.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Ваще-то, когда было прошлое разведение, ополченцы ушли, а "одвични лыцари" придумали тактику "жабьячих стрыбкив" и пострыбали по серой зоне
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