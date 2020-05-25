ВСУ "ювелирно" ударили по позиции террористов на Донбассе: появилось зрелищное видео

В сети появилось видео уничтожения позиции российских террористов "ДНР" на Донбассе Вооруженными силами Украины.

Кадры опубликовал на своем Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко. Он отметил, что с этой точки оккупанты постоянно атаковали защитников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

ВСУ уничтожили позицию террористов на Донбассе Скриншот видео

"Работает "54-ка". Подавляет позиции боевиков, с которых ведется обстрел украинских военных. На фронтовом языке, такая поразительная точность называется "ювелирной", – написал корреспондент.

ВСУ уничтожили позицию террористов на Донбассе Скриншот видео

ВСУ уничтожили позицию террористов на Донбассе Скриншот видео

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