ВСУ "ювелирно" ударили по позиции террористов на Донбассе: появилось зрелищное видео

В сети появилось видео уничтожения позиции российских террористов "ДНР" на Донбассе Вооруженными силами Украины.
Кадры опубликовал на своем Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко. Он отметил, что с этой точки оккупанты постоянно атаковали защитников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
ВСУ уничтожили позицию террористов на Донбассе
Скриншот видео
"Работает "54-ка". Подавляет позиции боевиков, с которых ведется обстрел украинских военных. На фронтовом языке, такая поразительная точность называется "ювелирной", – написал корреспондент.
ВСУ уничтожили позицию террористов на Донбассе
Скриншот видео
ВСУ уничтожили позицию террористов на Донбассе
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в сети появилось видео ликвидации российского террориста "ДНР" на Донбассе снайпером Вооруженных сил Украины.
Также в интернете обнародовали кадры мощного удара Вооруженных сил Украины по российским наемникам на Донбассе.
Напомним, недавно украинские военнослужащие уничтожили грузовой автомобиль "Урал", который подвозил боеприпасы на позиции оккупантов.
А 5 мая защитники уничтожили огневую точку террористов на Донбассе, с которой оккупанты постоянно вели обстрелы по позициям защитников.
Кроме того, воины показали удар по позиции террористов, в результате которого удалось ликвидировать одного стрелка и уничтожить вражеский ПТРК.
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