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ВСУ взяли Горловку? В "ДНР" поднялась паника

7.1тЧитать материал на украинском

Украинские военные вошли и закрепились в городской черте оккупированной террористами Горловки Донецкой области.

Об этом на своей странице в Facebook написал ветеран АТО Андрей Шор. По его словам, бойцы продвинулись вперед, однако он не указал, на каком именно направлении это произошло.

"О том, что ВСУ закрепились в городской черте Горловки, кто-нибудь уже писал? Про источники не спрашивайте", - написал он.

Частично слова Шора подтвердил бывший главарь террористов Игорь Гиркин, сообщив, что ВСУ продвинулись в "серой зоне" под Горловкой на 350 метров.

"Укро-военные еще подвинулись в серой зоне под Горловкой. Хвастаются, что уже "вошли в город". Пока это не так, но подвинулись неплохо - на расстояние 350 метров от передовых позиций "корпусов" (прямо по окраинам). Сейчас там идут стычки и перестрелки", - опубликовали его сообщение на странице "Сводки от ополчения Новороссии" в "Вконтакте".

ВСУ

ВСУ

24 канал

Также в этом паблике появилось сообщение блогера Константина Старикова.

"В Горловке начинается паника. Никто не дает никакой информации, все молчат. От этого паника только усиливается. Почему в группе нет ничего что происходит сейчас в Горловке? Украинские волонтеры и пропагандисты в своих СМИ сообщают, что ВСУ якобы вошли в Горловку и закрепились в городской черте. Из Донецка сообщают, что укры реально подошли вплотную к Горловке, что в городе уже паника среди жителей", - написал он.

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По словам блогера, в Донецке среди жителей во всю ходят слухи, что готовятся к сдаче Ясиноватая, части (или полностью) Горловки и нескольких поселков под Донецком. "Из Донецка сообщают что информация по Горловке идет от жителей Горловки по телефонам. Военные эту информацию официально пока не подтверждают", - добавил он.

В свою очередь, "глава администрации" Горловки Иван Приходько опроверг информацию о занятии подразделениями ВСУ части Горловки.

"ВСУ вошли в черту города? Это бред. Исключительно желание военных Киева. У нас все спокойно, территория под контролем военнослужащих ДНР", — заявил он.

"Представитель Управления Народной милиции ДНР" также отметил, что информация о продвижении ВСУ в сторону города не соответствует действительности.

ВСУ взяли Горловку? В "ДНР" поднялась паника
ВСУ взяли Горловку? В "ДНР" поднялась паника

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" испугались мощного оружия ВСУ. Данную информацию подтвердили в результате радиоперехвата разговоров членов незаконных вооруженных формирований о техническом оснащении наших военных.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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CARGO 100
CARGO 100
Дауны: "В Ростове н/Д начинается паника. Никто не дает никакой информации, все молчат. От этого паника только усиливается. Почему в группе нет ничего что происходит сейчас в Ростове н/Д и Батайске?"
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"ВСУ вошли в черту города? Это бред. Исключительно желание военных Киева. " --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Действительно, бред, ведь сильнейшая армия цеевропы победоносно входит только в незанятые противником населенные пункты серой зоны.В остальные, где есть бойцы ЛДНР, воены света входят исключительно под конвоем
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Взять ВСУ могут только за щеку
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Мироненко Олег
Мироненко Олег
Поросёнков Петя, поросёнок,я так понимаю,у тебя уже опыт есть.
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