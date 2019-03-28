ВСУ взяли Горловку? В "ДНР" поднялась паника

Украинские военные вошли и закрепились в городской черте оккупированной террористами Горловки Донецкой области.

Об этом на своей странице в Facebook написал ветеран АТО Андрей Шор. По его словам, бойцы продвинулись вперед, однако он не указал, на каком именно направлении это произошло.

"О том, что ВСУ закрепились в городской черте Горловки, кто-нибудь уже писал? Про источники не спрашивайте", - написал он.

Частично слова Шора подтвердил бывший главарь террористов Игорь Гиркин, сообщив, что ВСУ продвинулись в "серой зоне" под Горловкой на 350 метров.

"Укро-военные еще подвинулись в серой зоне под Горловкой. Хвастаются, что уже "вошли в город". Пока это не так, но подвинулись неплохо - на расстояние 350 метров от передовых позиций "корпусов" (прямо по окраинам). Сейчас там идут стычки и перестрелки", - опубликовали его сообщение на странице "Сводки от ополчения Новороссии" в "Вконтакте".

ВСУ 24 канал

Также в этом паблике появилось сообщение блогера Константина Старикова.

"В Горловке начинается паника. Никто не дает никакой информации, все молчат. От этого паника только усиливается. Почему в группе нет ничего что происходит сейчас в Горловке? Украинские волонтеры и пропагандисты в своих СМИ сообщают, что ВСУ якобы вошли в Горловку и закрепились в городской черте. Из Донецка сообщают, что укры реально подошли вплотную к Горловке, что в городе уже паника среди жителей", - написал он.

По словам блогера, в Донецке среди жителей во всю ходят слухи, что готовятся к сдаче Ясиноватая, части (или полностью) Горловки и нескольких поселков под Донецком. "Из Донецка сообщают что информация по Горловке идет от жителей Горловки по телефонам. Военные эту информацию официально пока не подтверждают", - добавил он.

В свою очередь, "глава администрации" Горловки Иван Приходько опроверг информацию о занятии подразделениями ВСУ части Горловки.

"ВСУ вошли в черту города? Это бред. Исключительно желание военных Киева. У нас все спокойно, территория под контролем военнослужащих ДНР", — заявил он.

"Представитель Управления Народной милиции ДНР" также отметил, что информация о продвижении ВСУ в сторону города не соответствует действительности.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" испугались мощного оружия ВСУ. Данную информацию подтвердили в результате радиоперехвата разговоров членов незаконных вооруженных формирований о техническом оснащении наших военных.

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