ВСУ выстояли! Появились хорошие новости с Донбасса

Ни один украинский воин не погиб и не был ранен во время боевых действий на Донбассе 27 октября.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела:

неподалеку Березового – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

у Лебединского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Водяного, что на Приазовье – из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов:

трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов;

три раза у Золотого-4 (за пределами участка разведения) – из противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

вблизи Майского – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.

неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4, участка разведения сил и средств на Донбассе.

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