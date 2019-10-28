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28 октября • обновлено в 07:45
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ВСУ выстояли! Появились хорошие новости с Донбасса

1.4т Читать материал на украинском

Ни один украинский воин не погиб и не был ранен во время боевых действий на Донбассе 27 октября.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела:

  • неподалеку Березового – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

  • у Лебединского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • вблизи Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • неподалеку Водяного, что на Приазовье – из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

ВСУ выстояли! Появились хорошие новости с Донбасса

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов:

  • трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов;

  • три раза у Золотого-4 (за пределами участка разведения) – из противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

  • вблизи Майского – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.

  • неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4, участка разведения сил и средств на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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