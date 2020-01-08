ВСУ внезапно решили вооружиться техникой волонтеров

Подразделения украинских военных в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе вводят в штаты, регистрируют и ставят на учет в воинские части технику, которую ранее им предоставили в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook. Там отметили, что основанием для этого стали решение руководства Генерального штаба ВС Украины и приказ командующего Объединенных сил.

В частности, как отметил начальник отдела военной службы правопорядка Объединенного командного пункта ООС полковника Сергея Трачука, в подразделениях и соединениях, расположенных в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 8 января 2020 введено в учет более 1600 транспортных средств, переданных волонтерами и благотворительными организациями.

В ООС инвентаризируют волонтерские автомобили

"Все, без исключения, волонтерские автомобили должны быть инвентаризованы и введены в штаты подразделений. Это обеспечит надлежащий учет указанной техники и позволит ее законную эксплуатацию и обслуживание", – подчеркнул Трачук.

По его словам, в целях упорядочения вопросов по содержанию волонтерской техники разработан алгоритм действий, согласно которому командование воинской части самостоятельно определяет оптимальную штатную численность автомобилей, необходимых для выполнения задач по назначению. После этого техника принимается в бухгалтерском учете, получает паспорт в Центральном автомобильном управлении ВС Украины, а также проходит ведомственную регистрацию в подразделениях Военной инспекции дорожного движения по месту постоянной дислокации части.

Отмечается, что в настоящее время военные части из состава Объединенных сил предоставили около 900 предложений по введению автомобилей в штаты подразделений, а процедуру переоформления прошли 294 транспортные средства, которые уже получили регистрационные документы и были допущены к дальнейшей эксплуатации.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Игорь Танцюра потребовал, чтобы воины ВСУ вернули назад волонтерам автомобили, которые те передали на нужды армии. Кроме того, он запретил впредь принимать подобные транспортные средства.

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