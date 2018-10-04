ВСУ в бою дали жесткий отпор ''Л/ДНР'': есть убитые

Двое террористов убиты, еще двое ранены в результате боевых действий на Донбассе 3 октября.

Всего за сутки оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе - 5 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Новолуганское, Пески, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское", - говорится в сообщении.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Луганского, Новолуганского, Гнутово и Лебединского вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитниках Крымского оккупанты применяли также вооружения боевых машин пехоты", - добавили в ОС.

Сообщается, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео мощного удара по террористам "Л/ДНР".