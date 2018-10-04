МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

ВСУ в бою дали жесткий отпор ''Л/ДНР'': есть убитые

4.3тЧитать материал на украинском

Двое террористов убиты, еще двое ранены в результате боевых действий на Донбассе 3 октября.

Всего за сутки оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе - 5 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

Новости
ВСУ уничтожили командира ''Л/ДНР'' и технику Путина: появилось видео

"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Новолуганское, Пески, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское", - говорится в сообщении.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Луганского, Новолуганского, Гнутово и Лебединского вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитниках Крымского оккупанты применяли также вооружения боевых машин пехоты", - добавили в ОС.

Сообщается, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

ВСУ в бою дали жесткий отпор ''Л/ДНР'': есть убитые

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео мощного удара по террористам "Л/ДНР".

Поделиться в Facebook
8
Комментарии
3
4
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дейнекин Игорь
Дейнекин Игорь
сша будут воевать с Россией до последнего украинца
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Белый господин
Белый господин
Очередную ДРГ ВСУ уничтожили скорее всего.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
""Российские оккупационные войска вели прицельный огонь" Опять дешёвые обозные пропагандоны вдалбливают скачущему стаду о том, что Украина воюет с российской армией.А меж тем, российские войска в Крыму, куда шароварный сброд, ВСУ именуемый, даже, сука, не рыпается.Скачущее стадо не задумывается о том, российские войска вели бы огонь авиацией и крылатыми ракетами. перемешав цеевропейский недовермахт с говном за несколько дней
Показать комментарий полностью
Ответить
7
2

Наши блоги