Готовят танки и артиллерию: разведка ВСУ узнала об опасных маневрах террористов на Донбассе

Российские террористы на Донбассе начали в авральном режиме маскировать позиции танков и артиллерии, включая ракетные системы залпового огня.

Об этом стало известно Главному управлению разведки, сообщается на сайте Министерства обороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, отмечается, что указанная техника оккупантов находится в районах вблизи линии соприкосновения в готовности к немедленному применению. К тому же, она стоит на расстоянии, меньше предусмотренного Минскими договоренностями.

Танки России на Донбассе informnapalm.org

"Кроме того, оккупанты принимают меры по ограничению допуска граждан к отдельным населенным пунктам на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", – говорится в сводке Минобороны.

Война на Донбассе Сайт Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL:

на Донбассе зафиксирована переброска тяжелой артиллерии с территории РФ. Оккупанты массово везут на восток Украины гаубицы, системы "Гиацинт" и другую военную технику.

Кроме того в штабе ООС отметили, что зафиксировали перемещение семи танков с территории России на временно неподконтрольную территорию Донбасса.

Это может указывать на готовящуюся провокацию либо на подготовку к "определенным действиям".

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