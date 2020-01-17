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17 января • обновлено в 16:09
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Готовят танки и артиллерию: разведка ВСУ узнала об опасных маневрах террористов на Донбассе

1.3т
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Российские террористы на Донбассе начали в авральном режиме маскировать позиции танков и артиллерии, включая ракетные системы залпового огня.

Об этом стало известно Главному управлению разведки, сообщается на сайте Министерства обороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, отмечается, что указанная техника оккупантов находится в районах вблизи линии соприкосновения в готовности к немедленному применению. К тому же, она стоит на расстоянии, меньше предусмотренного Минскими договоренностями.

Танки России на Донбассе

Танки России на Донбассе

informnapalm.org

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"Кроме того, оккупанты принимают меры по ограничению допуска граждан к отдельным населенным пунктам на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", – говорится в сводке Минобороны.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Сайт Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • на Донбассе зафиксирована переброска тяжелой артиллерии с территории РФ. Оккупанты массово везут на восток Украины гаубицы, системы "Гиацинт" и другую военную технику.

  • Кроме того в штабе ООС отметили, что зафиксировали перемещение семи танков с территории России на временно неподконтрольную территорию Донбасса.

  • Это может указывать на готовящуюся провокацию либо на подготовку к "определенным действиям".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Главное управление разведки
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Только мощный американский спутник подлетел, чтобы их заснять, а они уже замаскированы. Путинские войска пошли на очередную подлость.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, в Донецке и Луганске нет нужды ни к чему готовиться, достаточно, чтобы Путин и Шойгу был готовы... если что, то 2-3 недели, и государство Украина перестанет существовать... и все укрогерои, что геройствуют на Обозе, превратятся в лайно на дороге ...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
укроновины: кто кого перебрешет...
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