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ВСУ устроили террористам "Л/ДНР" кровавую "ответку": есть убитые и раненые

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На Донбассе 28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 16 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 28 июня троих оккупантов уничтожили, еще трое были ранены, сообщает пресс-центр ООС.

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ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

"24"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • вблизи Широкино – из стрелкового оружия;

  • около Опытного – из артиллерийских систем калибра 122 мм;

  • три раза неподалеку Авдеевки – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем;

  • трижды около Водяного – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • два раза неподалеку Лебединского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Пески – из автоматического гранатомета;

  • около Талаковки – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия

  • окрестности Марьинки – из 82 мм миномета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 19 раз:

  • район населенного пункта Новгородское – из миномета калибра 120 мм;

  • трижды вблизи Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • четыре раза около Новолуганского – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

  • четыре раза окраины Южного – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • неподалеку Майского – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

  • район населенного пункта Золотое-4 – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • около Светлодарска – из минометов калибра 82 мм, станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • окрестности Зайцевого – из автоматических гранатометов;

  • дважды неподалеку Луганського – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи населенного пункта Нижнетеплое – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

ВСУ устроили террористам "Л/ДНР" кровавую "ответку"

С начала текущих суток, 29 июня, враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское из минометов калибра 82 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились первые подробности отвода войск на Донбассе.

В России обвинили власти Украины в том, что они якобы не выполнила договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе после президентских выборов, сорвав разведение сил и средств в районе Станицы Луганской.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
"вооруженные формирования Российской Федерации" находятся в Крыму, куда вы тупые лживые подонки, даже не осмеливайтесь сунуться!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Приятно и красиво Украинская армия пердолит росийскую армию на Донбассе!
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Кожедуб ruslan, а фронт пять лет на месте. А такие как,ты бабки с войны стригут.
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Не понимаю. Почти пять лет фронт стоит на месте,позиции пристреляны,блиндажи стоят на месте,в бинокль видно друг друга,как можно стрелять из 122 мм пушки и попасть мимо? Зато,турчиновцы,что не выстрел то десятки сепаров. Великая сила пропаганды.
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