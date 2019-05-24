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ВСУ устроили террористам ад на Донбассе: озвучены потери "Л/ДНР"

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Террористы на Донбассе 23 мая 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз – с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм.

Один украинский военный получил ранение. По данным разведки, двух боевиков уничтожили, еще один – ранен, сообщает пресс-центр ООС.

Враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

112.ua

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 10 раз обстреляли позиции ОС:

  • Дважды возле населенных пунктов Николаевка и Пески - из противотанковых ракетных комплексов.

  • Возле села Павлополь - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

  • Трижды возле населенных пунктов Старогнатовка и Чермалык – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

  • Возле населенного пункта Опытное – из станковых противотанковых гранатометов.

  • Дважды в районе города Авдеевка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

  • Возле населенного пункта Пищевик – из автоматических станковых гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции возле населенного пункта Золотое-4 были обстреляны из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток, 24 мая, враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • Возле населенного пункта Новотроицкое – из минометов калибра 82 мм.

  • Возле села Лебединское – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

  • В районе населенного пункта Гнутово – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

ВСУ устроили террористам ад на Донбассе: озвучены потери "Л/ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 22 мая вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеМинские договоренности
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Иванов Петр
Иванов Петр
"пять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями"- если верить таким "новостям" возникает вопрос:-кто устроил "ад"
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CARGO 100
CARGO 100
Зае*али победами, адами, мощными, жесткими ...
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de lik
de lik
Непобедимый шароварники каждый день побеждают, токо потом плачут, что дезертиров у них много, и аж 13 тыщ херойски подохло
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