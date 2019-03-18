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ВСУ устроили "Л/ДНР" ад на Донбассе: много убитых и раненых

4.3тЧитать материал на украинском

Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 17 марта.

В ответ ВСУ уничтожили трех и ранили четырех террористов. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.

Всего противник 10 раз нарушил режим прекращения огня, семь раз применив при этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наши опорные пункты: из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Водяное; из минометов калибра 120 мм — вблизи города Марьинка", — добавили в ОС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами осуществлено восемь обстрелов позиций подразделений Объединенных сил — в районе населенных пунктов Крымское, Золотое-4, Луганское и Новолуганское.

Зона проведения ООС

Зона проведения ООС

mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские военные уничтожили пулеметную позицию террористов на Донбассе. В сети появилось видео произошедшего.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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