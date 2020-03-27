ВСУ усилили защиту на передовой новыми танками. Фото

Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод", которое входит в состав ГК "Укроборонпром", передало Вооруженным силам Украины 13 единиц модернизированной техники.

Речь идет о 10 танках Т-80БВ и еще трех танках Т-64БВ образца 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе госконцерна (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что модернизированный специалистами ХБТЗ танк Т-64БВ является основной боевой машиной бронетанковых подразделений ВСУ и отлично показал себя в противостояниях с противодействующими войсками на востоке Украины.

Для ВСУ передали 13 модернизированных танков

При модернизации он получил расширенные боевые возможности за счет тепловизионного прицела, нового усовершенствованной динамической защиты, новой цифровой радиостанции, современных ночных приборов наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, системы информационного оповещения аварийной ситуации, телевизионной системы наблюдения за окружающей средой, а также средств спутниковой навигации.

ХБТЗ предоставил ВСУ 13 модернизированных танков ukroboronprom.com.ua

Аналогичные улучшения получил и модернизированный ГП "ХБТЗ" танк Т-80БВ. В нем новая система навигации позволяет в режиме онлайн обмениваться надежно зашифрованными данными о местонахождении каждой машины на всех уровнях управления от командира взвода к руководству всей боевой операцией.

ХБТЗ предоставил ВСУ 13 модернизированных танков ukroboronprom.com.ua

Новая динамическая защита значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро". В то же время устанавливается он в штатные контейнеры динамической защиты.

ХБТЗ предоставил ВСУ 13 модернизированных танков ukroboronprom.com.ua

Прицельный комплекс наводчика со встроенным тепловизором обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях без применения инфракрасных прожекторов.

ХБТЗ предоставил ВСУ 13 модернизированных танков ukroboronprom.com.ua

Кроме этого, система информационного оповещения аварийной ситуации сигнализирует о ней в системах танка еще до выхода их из строя, чем позволяет своевременно принять соответствующие меры. А телевизионная система наблюдения за окружающей средой позволяет экипажу наблюдать за окружающей средой на интегрированном мониторе и эффективно выполнять маневры.

ХБТЗ предоставил ВСУ 13 модернизированных танков ukroboronprom.com.ua

"Харьковский бронетанковый завод продолжает своевременно и качественно выполнять государственные заказы, несмотря на чрезвычайную ситуацию в области на особый режим работы предприятия во время карантина. Специалисты постоянно вводят современные и актуальные элементы модернизации, чем обеспечивают конкурентное боеспособность Вооруженных сил Украины", – прокомментировал передачу техники директор завода Вячеслав Стрилец.

Всего на сегодня ХБТЗ изготовил 250 модернизированных боевых машин: 162 танка Т-64БВ образца 2017 года и 88 танков Т-80БВ.

ХБТЗ предоставил ВСУ 13 модернизированных танков ukroboronprom.com.ua

ХБТЗ предоставил ВСУ 13 модернизированных танков ukroboronprom.com.ua

ХБТЗ предоставил ВСУ 13 модернизированных танков ukroboronprom.com.ua

ХБТЗ предоставил ВСУ 13 модернизированных танков ukroboronprom.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вооруженные силы Украины получили новую партию танков – шесть единиц Т-64 отправятся на передовую с "Львовского бронетанкового завода".

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