ВСУ уничтожили склад боеприпасов террористов. Зрелищное видео

Украинские воины Вооруженных сил Украины мощным ударом полностью уничтожили склад боеприпасов террористов "Л/ДНР".

Кадры с моментом детонации на вражеских позициях обнародовала пресс-служба 24 ОМБр ВСУ имени короля Данила в Facebook. Защитники отметили, что так выглядит адекватный ответ на провокации врага (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

ВСУ взорвали склад боеприпасов террористов

"Несмотря на значительные потери, которые враг несет в полосе ответственности 24 ОМБр имени короля Данила, он продолжает осуществлять обстрелы позиций наших бойцов. Поэтому королевскими пехотинцами было обнаружено место сосредоточения вражеских боеприпасов на одной из позиций, которые оккупанты свозили туда в течение нескольких суток", – пишут воины.

Впрочем благодаря умелым и скоординированным действиям военнослужащих бригады, этот склад удалось полностью уничтожить точечным ударом дежурных огневых средств.

Защитники адекватно ответили на обстрелы оккупантов

На успех украинских военных отреагировал на своем Telegram-канале и офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "24 ОМБр решила сделать фейерверк. Получилось ярко", – написал он.

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