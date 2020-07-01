Оккупанты лишились дорогой системы видеонаблюдения на Донбассе: ВСУ показали зрелищный выстрел

Дарья Дурова Расследования 23:18, 1.07.2020 Обновлено: 23:38, 1.07.2020

Украинские военные уничтожили дорогостоящую систему видеонаблюдения, установленную на Донбассе оккупантами.

Соответствующим видео на странице в Facebook поделилась пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, бойцы которой и совершили точный выстрел (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Камеру и антенну террористы установили на опоре линии электропередач в районе Светлодарской дуги.

Вышка, где установлена система.
Скрин видео
Камера.
Скрин видео

В ВСУ рассказали, что камера позволяла противнику сопровождать диверсионно-разведывательные группы, которые недавно активизировали деятельность, а также осуществлять корректировку огня артиллерии.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля один воин Вооруженных сил Украины получил боевое травмирование в зоне ООС. За сутки наемники России четыре раза нарушили режим прекращения огня.

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