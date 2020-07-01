Оккупанты лишились дорогой системы видеонаблюдения на Донбассе: ВСУ показали зрелищный выстрел
Украинские военные уничтожили дорогостоящую систему видеонаблюдения, установленную на Донбассе оккупантами.
Соответствующим видео на странице в Facebook поделилась пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, бойцы которой и совершили точный выстрел (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).
Камеру и антенну террористы установили на опоре линии электропередач в районе Светлодарской дуги.
В ВСУ рассказали, что камера позволяла противнику сопровождать диверсионно-разведывательные группы, которые недавно активизировали деятельность, а также осуществлять корректировку огня артиллерии.
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля один воин Вооруженных сил Украины получил боевое травмирование в зоне ООС. За сутки наемники России четыре раза нарушили режим прекращения огня.