Оккупанты лишились дорогой системы видеонаблюдения на Донбассе: ВСУ показали зрелищный выстрел

Украинские военные уничтожили дорогостоящую систему видеонаблюдения, установленную на Донбассе оккупантами.

Соответствующим видео на странице в Facebook поделилась пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, бойцы которой и совершили точный выстрел (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Камеру и антенну террористы установили на опоре линии электропередач в районе Светлодарской дуги.

Вышка, где установлена система. Скрин видео

Камера. Скрин видео

В ВСУ рассказали, что камера позволяла противнику сопровождать диверсионно-разведывательные группы, которые недавно активизировали деятельность, а также осуществлять корректировку огня артиллерии.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля один воин Вооруженных сил Украины получил боевое травмирование в зоне ООС. За сутки наемники России четыре раза нарушили режим прекращения огня.