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Оккупанты лишились дорогой системы видеонаблюдения на Донбассе: ВСУ показали зрелищный выстрел

Дарья Дурова
Расследования
1,6 т.
ВСУ уничтожили систему видеонаблюдения

ВСУ уничтожили систему видеонаблюдения. Скрин видео

Украинские военные уничтожили дорогостоящую систему видеонаблюдения, установленную на Донбассе оккупантами.

Соответствующим видео на странице в Facebook поделилась пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, бойцы которой и совершили точный выстрел (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Камеру и антенну террористы установили на опоре линии электропередач в районе Светлодарской дуги.

Вышка, где установлена система.

Вышка, где установлена система. Скрин видео

Камера.

Камера. Скрин видео

В ВСУ рассказали, что камера позволяла противнику сопровождать диверсионно-разведывательные группы, которые недавно активизировали деятельность, а также осуществлять корректировку огня артиллерии.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля один воин Вооруженных сил Украины получил боевое травмирование в зоне ООС. За сутки наемники России четыре раза нарушили режим прекращения огня.

УкраинаРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеВооруженные силы УкраиныНовости ДонбассаООС
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