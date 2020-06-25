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ВСУ уничтожили разведывательную станцию террористов на Донбассе: момент попал на видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
1,5 т.

  • 24 ОМБр ВСУ имени короля Данила уничтожила выстрелом из ПТКР разведывательную станцию террористов "Кредо-М1"

  • Оккупанты использовали ее для корректировки артогня по позициям украинских защитников

  • Эта станция неоднократно фигурировала в отчетах ОБСЕ

ВСУ уничтожили разведывательную станцию террористов

ВСУ уничтожили разведывательную станцию террористов

Воины 24 ОМБр ВСУ имени короля Данила, которые несут службу на Донбассе, уничтожили выстрелом из ПТКР новую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1" российского производства.

Как отмечается на официальной странице бригады в Facebook, враг длительное время использовал эту станцию, ведь она позволяла не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точную корректировку артиллерийского огня по ним (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца ).

Именно с помощью "Кредо-М1" российские наемники осуществляли прицельные обстрелы позиций украинских защитников. Ее присутствие на временно оккупированных территориях востока Украины неоднократно фиксировала в своих отчетах специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

ВСУ нанесли удар по "Кредо-М1" из ПТКР

ВСУ нанесли удар по "Кредо-М1" из ПТКР Скриншот видео

"Благодаря мужеству личного состава и их умелым и слаженным действиям, воинам удалось обнаружить местоположение корректировщиков и нанести точечное огневое поражение по позиции врага выстрелом из ПТКР и уничтожить ее. Результат выполнения боевой задачи бойцы зафиксировали на видео", – написали воины 24 ОМБр ВСУ.

ВСУ уничтожили разведывательную станцию террористов на Донбассе: момент попал на видео

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УкраинаРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеВооруженные силы Украины
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  1. /Расследования