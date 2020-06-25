ВСУ уничтожили разведывательную станцию террористов на Донбассе: момент попал на видео
24 ОМБр ВСУ имени короля Данила уничтожила выстрелом из ПТКР разведывательную станцию террористов "Кредо-М1"
Оккупанты использовали ее для корректировки артогня по позициям украинских защитников
Эта станция неоднократно фигурировала в отчетах ОБСЕ
ВСУ уничтожили разведывательную станцию террористов
Воины 24 ОМБр ВСУ имени короля Данила, которые несут службу на Донбассе, уничтожили выстрелом из ПТКР новую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1" российского производства.
Как отмечается на официальной странице бригады в Facebook, враг длительное время использовал эту станцию, ведь она позволяла не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точную корректировку артиллерийского огня по ним (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца ).
Именно с помощью "Кредо-М1" российские наемники осуществляли прицельные обстрелы позиций украинских защитников. Ее присутствие на временно оккупированных территориях востока Украины неоднократно фиксировала в своих отчетах специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
ВСУ нанесли удар по "Кредо-М1" из ПТКР Скриншот видео
"Благодаря мужеству личного состава и их умелым и слаженным действиям, воинам удалось обнаружить местоположение корректировщиков и нанести точечное огневое поражение по позиции врага выстрелом из ПТКР и уничтожить ее. Результат выполнения боевой задачи бойцы зафиксировали на видео", – написали воины 24 ОМБр ВСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее боевая группа К-2 54-й ОМБр ВСУ показала момент уничтожения жилой и минометной позиции террористов "ДНР", с которой те постоянно вели обстрелы.
А воины 93-й бригады Холодного Яра ВСУ ликвидировали грузовик оккупантов с боеприпасами, а также два миномета российских террористических войск.
Со своей стороны 24 ОМБр ВСУ мощным ударом полностью уничтожила склад боеприпасов террористов "Л/ДНР".
Кроме того, в сеть попали кадры, на которых снят удар по огневой точке террористов с коптеров ВСУ.