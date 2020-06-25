ВСУ уничтожили разведывательную станцию террористов на Донбассе: момент попал на видео

Воины 24 ОМБр ВСУ имени короля Данила, которые несут службу на Донбассе, уничтожили выстрелом из ПТКР новую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1" российского производства.

Как отмечается на официальной странице бригады в Facebook, враг длительное время использовал эту станцию, ведь она позволяла не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точную корректировку артиллерийского огня по ним (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца ).

Именно с помощью "Кредо-М1" российские наемники осуществляли прицельные обстрелы позиций украинских защитников. Ее присутствие на временно оккупированных территориях востока Украины неоднократно фиксировала в своих отчетах специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

ВСУ нанесли удар по "Кредо-М1" из ПТКР Скриншот видео

"Благодаря мужеству личного состава и их умелым и слаженным действиям, воинам удалось обнаружить местоположение корректировщиков и нанести точечное огневое поражение по позиции врага выстрелом из ПТКР и уничтожить ее. Результат выполнения боевой задачи бойцы зафиксировали на видео", – написали воины 24 ОМБр ВСУ.

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