ВСУ уничтожили позицию террористов на Донбассе: видео "шедеврального" выстрела

На Донбассе воины Объединенных сил уничтожили позицию террористов. Также был ликвидирован вражеский пулеметчик.

Инцидент случился еще в начале марта, однако видео только сейчас показал в сети офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Воины из боевой группы К-2 54 ОМБр сделали феерический "страйк", результатом которого является ликвидация пулеметчика и позиции российско-оккупационных войск. Это видео с шедевральным выстрелом немного потерялось, но я решил что вы должны увидеть мастерство наших воинов!" – объяснил он.

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в 7 ОМСБр террористов "ДНР" боевик убил двух своих сослуживцев после распития спиртных напитков, а затем покончил с собой.

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