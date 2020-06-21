ВСУ уничтожили огневую точку террористов из квадрокоптера: появилось видео

Вооруженные силы Украины нанесли удар по огневой точке террористов на Донбассе.

Как сообщила в Facebook волонтер Юлия Толмачова, снаряд был сброшен из квадрокоптера (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, на фронте очень нужны еще два квадрокоптера "Mavic Zoom" и "Фантом 4".

"Спасибо каждому, кто продолжает помогать с начала войны... Ваши деньги пойдут на благое дело", – написала Толмачова.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ взорвали грузовик террористов с боеприпасами и минометами.