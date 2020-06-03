ВСУ уничтожили наемника России после атаки на Донбассе

За минувшие сутки, 2 июня, под обстрелами российских оккупационных войск один военный ВСУ получил ранения. Всего враг девять раз нарушал режим прекращения огня.

По данным украинской разведки, один оккупант был ликвидирован, говорится в сводке ООС.

Противник обстрелял позиции ОС из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия, а также применил неуправляемые ракетные снаряды.

Война на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел обстрелы около Старогнатовки, Павлополя, Богдановки, Марьинки и Водяного.

"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность", – отмечено в сообщении.

Карта ООС

В районе ответственности ОТГ "Север" оккупанты вели огонь по защитникам Майорска, Новозвановки и Хутора Вольного.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. Потерь среди ВСУ нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня в зоне проведения ООС на Донбассе в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.