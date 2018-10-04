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ВСУ уничтожили командира ''Л/ДНР'' и технику Путина: появилось видео

7.8тЧитать материал на украинском

В сети показали уничтожение на Донбассе грузовика, который регулярно поставлял "гуманитарную помощь" Кремля.

Видео было опубликовано на странице "Повернись живим" на Facebook. Как стало известно, кадры были сняты еще до оглашения очередного перемирия.

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"Десятки часов ведения аэроразведки. Несколько раз была угроза потерять аппарат из-за сильного подавления сигнала российскими силами радиоэлектронной борьбы. Дни просмотренного материала и их анализ. Вся эта скрупулезная работа проводилась ради одного успешного действия", - говорится в сообщении.

В итоге разведчикам удалось вычислить тот самый грузовик.

"В результате, повреждена сама "посылка", два транспортных средства и ликвидированы несколько террористов. Одним их них, по данным нашей разведки, оказался командир роты боевиков", - добавили волотеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Объединенные силы разгромили террористов "Л/ДНР", уничтожив 62 террориста.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Довженко Валентин
Довженко Валентин
Оформили перевод в бригаду 200. Так будет с каждым оккупантом и коллаборантом.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
А чего не показываете как недавно разхреначили медтранспорт... ?
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Проходил мимо
Проходил мимо
петарду что ли скинули в песок?
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