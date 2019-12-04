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4 декабря • обновлено в 08:18
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ВСУ угомонили "Л/ДНР": в ОС сообщили хорошие новости с Донбасса

1.8т
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Ни один украинский воин не пострадал и не погиб в результате боевых действий на Донбассе 3 декабря. Интенсивность обстрелов со стороны оккупантов осталась низкой.

Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

  • дважды вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия;

  • неподалеку Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов;

  • у Лебединского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

ВСУ угомонили "Л/ДНР": в ОС сообщили хорошие новости с Донбасса

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрелов:

  • вблизи Крымского – из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • возле Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Луганского – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 3 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото военнослужащего ВСУ, который получил тяжелые ранения в зоне боевых действий на Донбассе – как очередное доказательство зверств российских военных.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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