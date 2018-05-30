ВСУ такие не нужны: экс-охраннику "Моторолы" припомнили скандальные фото

Такие бойцы, как бывший охранник ликвидированного террориста "ДНР", главаря банды "Спарта" Арсена Павлова ("Моторолы"), не нужны Вооруженным силам Украины.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразил историк, блогер Юрий Гудыменко.

"Мне кажется, что ВСУ такие люди не нужны. Даже такие фотографии, такая футболка (с официальным гербом Третьего рейха. – Ред.) нарушает украинское законодательство. Хотя бы за это нужно было бы привлечь к ответственности и поговорить с человеком. Потому что есть закон об осуждении нацистского и коммунистического режимов, который запрещает и такого рода символику", - подчеркнул он.

По словам историка, в отношении экс-террориста стоило бы также провести и официальное расследование относительно возможных преступлений против государственности.

"У нас законодательство подводит под такой принцип, что если человек не стрелял в украинских солдат, то он может не терять своих прав. Но в этом случае я уверен, что нужен был хотя бы суд. Ведь доказывать вину или ее отсутствие должен именно суд, а его, насколько я понимаю, не было. Я не видел информации о том, что его судили или хоть какое-то расследование провели", - подытожил историк.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты нашли Евгения Листопада на позициях ВСУ в районе Горловки. Мужчина якобы разочаровался, покаялся и теперь исправляет ошибки прошлого. Государство простило и даже доверило ему оружие.