В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе на Донбассе ликвидировано два террориста.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), уточнив, что о потерях "Л/ДНР" стало известно 16 ноября.

По его словам, один ликвидированный террорист был из отдельного мотострелкового полка, второй из отдельной мотострелковой бригады.

Кроме того, 12 ноября был ликвидирован террорист Головнев Олег ("Терентий"). Лейтенант был родом из Донецка, в 2015 году был ранен в ходе боя в районе населенного пункта Никишино. Получил осколочное ранение грудной клетки, огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей левого коленного сустава.

Террорист Головнев "Терентий" Олег. Фото из соцсетей: Анатолий Штефан (Штирлиц)

Ликвидирован террорист Фото из соцсетей: Анатолий Штефан (Штирлиц)

Террорист "ДНР" Фото из соцсетей: Анатолий Штефан (Штирлиц)

Фото из соцсетей: Анатолий Штефан (Штирлиц)

"Помните, в России булькали о русофобии в игре Call of Duty? "Мы не звери! Мы не такие!" – кричали они. Так вот, слева – российский солдат – убийца из игры. Справа – российский солдат – убийца, который участвовал в пытках человека в Сирии. Совпадение? Не думаю", – также добавил он.

Фото из соцсетей: Анатолий Штефан (Штирлиц)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России скончался террорист группировки "ДНР" Дмитрий Нестеренко ("Барс"). Он умер от сердечной недостаточности в родном Сургуте.

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