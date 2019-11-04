ВСУ спасали детей: "Л/ДНР" развязали подлые бои на Донбассе

Террористы "Л/ДНР" развязали новые жесткие бои на Донбассе, в ходе которых украинским военным пришлось срочно эвакуировать детей.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, в понедельник, 4 ноября, оккупанты 16 раз обстреляли позиции ВСУ.

При этом в Новотошковском была угроза гражданскому населению. "На время мощного обстрела наших позиций российскими оккупантами в районе Новотошковское дети, находившихся в школе, были эвакуированы в бомбоубежище", – сообщили в ООС, отметив, что жертв нет и после окончание обстрела обучения продолжилось.

Террористы применили минометы, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы и другое стрелковое оружие также вблизи таких населенных пунктов: Новолуганское, Хутор Вольный, Крымское, Троицкое, Марьинка, Водяное, Красногоровка, Пищевик, Старогнатовка, Гнутово.

Потерь среди ВСУ нет. В районе поселка Золотое в Луганской области продолжается разведение – разминирование и очистка местности.

Война на Донбассе. Иллюстрация Фото из открытых источников

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Золотое (Луганская область) начался второй этап разведения – демонтаж фортификаций и разминирование. Разминирование продлится до 9 ноября, а демонтаж фортификационных сооружений – до 25 ноября.

При этом в штабе ООС заявили, что угроз для местного населения после начала разведения войск в поселке Золотое не существует и украинская армия готова адекватно реагировать на любые нарушения.

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