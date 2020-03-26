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26 марта • обновлено в 08:49
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ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса: врагу дали по зубам

5.5т
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Ни один украинский воин не погиб и не был ранен во время боевых действий на Донбассе 25 марта.

При этом вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

В частности, противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было осуществлено пять обстрелов:

  • дважды рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи Водяного – из минометов калибра 82 мм (5 мин) и гранатометов различных систем;

  • в районе населенного пункта Красногоровка – с ручного противотанкового гранатомета;

  • рядом с Песками – с 82-мм миномета и автоматического станкового гранатомета.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • дважды вблизи Новолуганского– с 82-мм миномета (5 мин), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Орехового – из миномета калибра 120 мм (3 мины);

  • рядом с Крымским – из 120-мм минометов (20 мин).

Ситуация на Донбассе 25 марта

Ситуация на Донбассе 25 марта

mediarnbo.org

На вызывающую активность врага военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств.

В то же время с начала этих суток российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли наши позиции с запрещенного Минскими договоренностями вооружения в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, обстрел был зафиксирован вблизи Павлополя – с 82-мм миномета враг выпустил 15 мин.

Однако военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

"За нынешние сутки потерь нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – подчеркнули в штабе ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы на Донбассе 24 марта понесли серьезные потери личного состава, а также не досчитались одной единицы военной техники.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Вооруженные силы Украины
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
А где же " дали по зубам"? Надоела эта штабная болтовня : " стреляли из запрещенного оружия"," нарушили минские договоренности" и т.д.Когда результаты будут? Или " Не смеют наши командиры чужие изорвать мундиры?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
значит опять бортами в Днепр калек повезут, и Юсупова денег клянчить будет...
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Zhikharev Dmitry, это точно, наш главком способен только в глаза заглядывать, чтобы там мир увидеть да еще ставить наших солдат в качестве мишеней.Уклонист чертов.
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тимчук нина
тимчук нина
Zhikharev Dmitry, Как, мирные инициативы Зеленского не помогают?
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