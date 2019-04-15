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ВСУ сокрушительным ударом ликвидировали двух террористов: момент попал на видео 

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Бойцы Вооруженных Сил Украины уничтожили позицию террористов на Донбассе в ответ на применение боевых дронов.

Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на странице в Facebook, сообщив также о двух ликвидированных членов незаконных вооруженных формирований.

"В результате адекватного ответа на применение противником боевых дронов, подразделением "птиц", которое возвращалось из теплых краев, было принято решение о приветствия плюшкой оккупантов. Результатом приветствия двое оккупантов присоединились к бригаде-200, еще один зализывает раны", — написал он.

ВСУ сокрушительным ударом ликвидировали двух террористов: момент попал на видео 

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Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины получили 120 новых образцов техники, которые ранее не были на вооружении.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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