"Привет, МГБ ДНР": ВСУ слили в сеть секретные документы террористов

В сети появились секретные документы российских террористов, которые воюют против украинской армии на Донбассе.
В обнародованных файлах имеется детальная информация о расположении группировок оккупантов и об их численности, об оружии, которое военные преступники используют на позициях, а также о ходе выполнения поставленных заданий. Эти данные разместил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
Секретные документы
"Тут сорока на хвосте принесла, что появились каналы и аккаунты, которые распространяют документы военного характера. Вот и решил тоже немного подкинуть дровишек в костер. Огромнейший привет, "МГБ ДНР" (читать как ФСБ). Дальше будет интереснее", – потроллил защитник Украины российских захватчиков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
стало известно о том, что "народный мэр" Горловки Эдуард Матюха на самом деле пять лет работал в логове террористов, будучи агентом ГУР Минобороны.
В "ДНР" бурно отреагировали на эту новость и начали оправдываться, заявляя, что Матюха якобы был "народным мэром" только три дня.
Сам Матюха рассказал, что РФ рассматривала возможность возрождения проекта "Новороссия". При этом Кремль планировал захватить Одесскую и Харьковскую области Украины.
Разведчик вернулся на территорию, подконтрольную Киеву. У него есть информация и доказательства о преступлениях Кремля на Донбассе, их схемы, финансовые каналы, кадровые пасьянсы, которые важны для противостояния врагу.
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