ВСУ серьезно продвинулись на Донбассе: освобожден населенный пункт

Украинские военнослужащие в зоне АТО на Донбассе освободили от террористов "ЛНР" село Новоалександровка, которое находится в Попаснянском районе Луганской области.
Об этом сообщается на YouTube-канале военного телевидения Украины.
С 2015 года позиции сил АТО и террористов "ЛНР" находились на разных окраинах села, которое находится в "серой зоне". Но недавно ВСУ смогли продвинуться на пару километров вперед и установили полный контроль над населенным пунктом.
"Противник, конечно, время от времени пытается вернуть утраченное. Днем работают и снайперы, и стрелковое оружие другое, ночью местами постреливают из крупнокалиберных пулеметов", - поведал один из военнослужащих.
"Но мы уже крепко вцепились в этот кусок земли, потому что это кусок нашей земли. Так и будем продвигаться далее, понемногу, но не останавливаясь", - добавил он.
После начала военного конфликта на Донбассе Новоалександровка осталась без электричества и газоснабжения. Ранее в этом селе проживали порядка 120 человек, однако сейчас там осталось лишь 20 жителей.
Позже в штабе АТО раскрыли важную деталь об освобождении населенного пункта.
Как писал "Обозреватель", осенью ВСУ освободили от террористов "ДНР" два населенных пункта.
Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.