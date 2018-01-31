УкрEngРус
ГлавнаяБлоги

ВСУ серьезно продвинулись на Донбассе: освобожден населенный пункт

84.9тЧитать новость на украинском

Украинские военнослужащие в зоне АТО на Донбассе освободили от террористов "ЛНР" село Новоалександровка, которое находится в Попаснянском районе Луганской области.

Об этом сообщается на YouTube-канале военного телевидения Украины.

С 2015 года позиции сил АТО и террористов "ЛНР" находились на разных окраинах села, которое находится в "серой зоне". Но недавно ВСУ смогли продвинуться на пару километров вперед и установили полный контроль над населенным пунктом.

Новости
Новая победа ВСУ на Донбассе: в штабе АТО объяснили, что произошло

"Противник, конечно, время от времени пытается вернуть утраченное. Днем работают и снайперы, и стрелковое оружие другое, ночью местами постреливают из крупнокалиберных пулеметов", - поведал один из военнослужащих.

"Но мы уже крепко вцепились в этот кусок земли, потому что это кусок нашей земли. Так и будем продвигаться далее, понемногу, но не останавливаясь", - добавил он.

После начала военного конфликта на Донбассе Новоалександровка осталась без электричества и газоснабжения. Ранее в этом селе проживали порядка 120 человек, однако сейчас там осталось лишь 20 жителей.

Позже в штабе АТО раскрыли важную деталь об освобождении населенного пункта.

Как писал "Обозреватель", осенью ВСУ освободили от террористов "ДНР" два населенных пункта.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаЛуганск
Объекты
Новости ЛНРНовости Донбасса
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости