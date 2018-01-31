ВСУ серьезно продвинулись на Донбассе: освобожден населенный пункт

Украинские военнослужащие в зоне АТО на Донбассе освободили от террористов "ЛНР" село Новоалександровка, которое находится в Попаснянском районе Луганской области.

Об этом сообщается на YouTube-канале военного телевидения Украины.

С 2015 года позиции сил АТО и террористов "ЛНР" находились на разных окраинах села, которое находится в "серой зоне". Но недавно ВСУ смогли продвинуться на пару километров вперед и установили полный контроль над населенным пунктом.

"Противник, конечно, время от времени пытается вернуть утраченное. Днем работают и снайперы, и стрелковое оружие другое, ночью местами постреливают из крупнокалиберных пулеметов", - поведал один из военнослужащих.

"Но мы уже крепко вцепились в этот кусок земли, потому что это кусок нашей земли. Так и будем продвигаться далее, понемногу, но не останавливаясь", - добавил он.

После начала военного конфликта на Донбассе Новоалександровка осталась без электричества и газоснабжения. Ранее в этом селе проживали порядка 120 человек, однако сейчас там осталось лишь 20 жителей.

Позже в штабе АТО раскрыли важную деталь об освобождении населенного пункта.

Как писал "Обозреватель", осенью ВСУ освободили от террористов "ДНР" два населенных пункта.