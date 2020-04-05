Их там нет? ВСУ получили еще одно доказательство против Путина. Фото

На Светлодарском направлении в зоне ООС украинские военные сбили беспилотник "Застава Bird Eye 400", который был изготовлен в России.

Это произошло в воскресенье, 5 апреля, сообщается на странице в Facebook Операции объединенных сил.

Коллаж

Сбитый на Донбассе российский БЛА facebook.com/pressjfo.news

Известно, что стоимость такого аппарата составляет около двух миллионов долларов. В РФ его производят с 2012 года.

"Этот факт еще раз подтверждает непосредственное участие вооруженных сил Российской Федерации в войне на востоке Украины", – подчеркивается в сообщении.

Сбитый на Донбассе российский БЛА facebook.com/pressjfo.news

Сбитый на Донбассе российский БЛА facebook.com/pressjfo.news

Сбитый на Донбассе российский БЛА facebook.com/pressjfo.news

Как писал OBOZREVATEL, 5 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил Украины.

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