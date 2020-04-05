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6 апреля • обновлено в 00:48
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ВСУ сбили на Донбассе российский беспилотник. Фото

1.5т
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На Светлодарском направлении в зоне ООС украинские военные сбили беспилотник "Застава Bird Eye 400", который был изготовлен в России.

Это произошло в воскресенье, 5 апреля, сообщается на странице в Facebook Операции объединенных сил.

Их там нет? ВСУ получили еще одно доказательство против Путина. Фото

Коллаж

Сбитый на Донбассе российский БЛА

Сбитый на Донбассе российский БЛА

facebook.com/pressjfo.news

Известно, что стоимость такого аппарата составляет около двух миллионов долларов. В РФ его производят с 2012 года.

"Этот факт еще раз подтверждает непосредственное участие вооруженных сил Российской Федерации в войне на востоке Украины", – подчеркивается в сообщении.

Сбитый на Донбассе российский БЛА

Сбитый на Донбассе российский БЛА

facebook.com/pressjfo.news

Сбитый на Донбассе российский БЛА

Сбитый на Донбассе российский БЛА

facebook.com/pressjfo.news

Сбитый на Донбассе российский БЛА

Сбитый на Донбассе российский БЛА

facebook.com/pressjfo.news

Как писал OBOZREVATEL, 5 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил Украины.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости ЛНР Новости ДНР Новости Донбасса ООС Вооруженные силы Украины фотографии
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В украине всё вооружение советское, это значит что в ООС воюют советские люди
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2
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Ш. Олег
Ш. Олег
Не совсем понимаю логику, если честно. То есть, если завтра донеччане собьют состоящий на вооружении ВСУ дрон Bayraktar TB2 турецкого производства, это можно будет считать доказательством непосредственного участия вoopyженных сил Турции в в*йне на востоке Украины?
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2
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Да, ладно! Что же делать? Ведь вы наверное разорвете экономические и дипломатические отношения! Вы же их разорвете?
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