ВСУ разнесли позицию "Л/ДНР": появилось мощное видео удара

Украинские воины уничтожили пулеметную точку "Л/ДНР" в районе Ясиноватской развязки.

Видео обнародовал на канале в YouTube украинский офицер Анатолий Штефан. Также он сообщил, что оккупанты понесли потери в результате удара.

"В результате меткого выстрела в районе Ясиноватской развязки была уничтожена пулеметная точка противника. По данным разведки, один оккупант присоединился к бригаде-200, еще один зализывает раны", — рассказал военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта впервые с начала года российско-оккупационные войска вновь применили артиллерию калибра 152 мм. Они получили жесткий ответ от ВСУ и понесли потери.

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