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ВСУ разнесли позицию "Л/ДНР": появилось мощное видео удара

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Украинские воины уничтожили пулеметную точку "Л/ДНР" в районе Ясиноватской развязки.

Видео обнародовал на канале в YouTube украинский офицер Анатолий Штефан. Также он сообщил, что оккупанты понесли потери в результате удара.

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"В результате меткого выстрела в районе Ясиноватской развязки была уничтожена пулеметная точка противника. По данным разведки, один оккупант присоединился к бригаде-200, еще один зализывает раны", — рассказал военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта впервые с начала года российско-оккупационные войска вновь применили артиллерию калибра 152 мм. Они получили жесткий ответ от ВСУ и понесли потери.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Новости ДНРтеррористы "ДНР"ДНР
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Невероятный успех ВСУ ! Всего то пятый год войны, а уже уничтожен сарайчик пулеметная точка! Еще лет 300 и вааще победим!! Кремль в панике
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Ооо, какое МОЩНОЕ видео, какое МОООЩНОЕ видео, самое МООООЩНОЕ видео😂
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ZHAYVORONOK ANATOLIY
ZHAYVORONOK ANATOLIY
Скільки можна просити не пишіть і не виставляйте Хуйню!!! Це блядь від Порошенка навчились? Тільки щоб ляпнути і обісратися на цілу країну. Якщо хуярете то хуярьте і нікому нічого не пиздіть. Вже набридло читати заголовок, мов ми Берлін берем а відео хрень.
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