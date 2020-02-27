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27 февраля • обновлено в 09:34
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ВСУ "разгромили" войска России на Донбассе, много жертв

11.5т
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Вооруженные формирования Российской Федерации за среду, 26 февраля, понесли серьезные потери.

Были уничтожены пятеро боевиков организаций "Л/ДНР". Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан на своем канале в Telegram.

"Потери российско-оккупационных войск 26.02.2020 безвозвратные (200) – 5, санитарные (300) – 1", – сообщил военный.

Российские войска получили по зубам на Донбассе

Российские войска получили по зубам на Донбассе

УНИАН

При этом стало известно, что в тот же день один украинский воин был ранен, один получил боевое поражение в результате столкновений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля на Донбассе трагически погиб воин Вооруженных сил Украины Дмитрий Гринь. Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
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Junio Van
Junio Van
чего-то маловато, а что не дивизию бурятов..? )
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Golan Sim
Golan Sim
Наша "свиноарыець" штырлиць курнув с утра спайсов, огласил медиапространство новыми откровениями. ))
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Golan Sim, коза выблеяла дежурную промокашку рефлексы работают
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
как дити,"Штирлиц",Мюллер"....тьфуу
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