ВСУ "разгромили" войска России на Донбассе, много жертв

Вооруженные формирования Российской Федерации за среду, 26 февраля, понесли серьезные потери.

Были уничтожены пятеро боевиков организаций "Л/ДНР". Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан на своем канале в Telegram.

"Потери российско-оккупационных войск 26.02.2020 безвозвратные (200) – 5, санитарные (300) – 1", – сообщил военный.

Российские войска получили по зубам на Донбассе УНИАН

При этом стало известно, что в тот же день один украинский воин был ранен, один получил боевое поражение в результате столкновений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля на Донбассе трагически погиб воин Вооруженных сил Украины Дмитрий Гринь. Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

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