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6 апреля • обновлено в 07:36
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ВСУ разгромили войска Путина на Донбассе: множество раненых, уничтожена техника

2.4т
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За минувшие сутки, 5 апреля, украинские военные на Донбассе ответным огнем ранили шесть российских оккупантов. ВСУ уничтожили два грузовика российского производства и беспилотный летательный аппарат "Застава", изготовленный на Урале.

Также в результате вражеского обстрела был ранен украинский военный, передает пресс-центр штаба ООС.

Враг 13 обстреливал позиции ВСУ, применяя минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции у Каменки, Гнутово, Старогнатовки и Авдеевки. В районе Водяного и Богдановки оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности ОТГ "Север" обстреляли позиции ВСУ около Хутора Вольного и Крымского.

С началом текущих суток, 6 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего получил ранение один военнослужащий из состава ВСУ.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Вооруженные силы Украины ООС
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вчера опять подорвались три ВСУшника 1-200 2-300 в этот же день от алкогольного отравления по-дох один ВСУшник. На сайте РусВесна и Новости новороссии есть их фамилия.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Пять а почему не десять.
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