После того, как ВСУ уничтожили на Донбассе позицию российских террористов, в результате которой погибло семь оккупантов и было ранено еще не менее 10, в "ДНР" запустили фейк об этой операции.

В своих сообществах боевики распространяют сообщения о том, что атаку якобы осуществили не украинские защитники, а британская ЧВК "Эринис". Скриншотом этого информационного вброса поделился на своей странице в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов.

Фейк террористов о британской ЧВК

"По сообщениям из "ДНР" эти взрывы осуществляют не украинские военные, а сотрудники ЧВК "Эринис" из Великобритании, из 120 мм миномета. Ничего удивительного, подумал я, ведь Донецк основал британец Джон Юз, у Британии давние стратегические интересы на Донбассе", – с иронией отметил он.

"Да, во время недавней поездки на фронт, скажу честно, я тоже повстречал мужчин в новом британском мультикаме. Если увидите мультикам с британским флагом, сразу подходите и приветствуйте: "God save the Qween!", "Make Yuzovka great again!". Они вас поймут", – пошутил над фейком оккупантов Бутусов.

Кроме того, он поделился скриншотом с поименным списком убитых захватчиков. Трое из них оказались командирами взводов террористических группировок.

Список ликвидированных террористов

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