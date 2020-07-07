ВСУ разгромили позиции террористов на Донбассе: много погибших
Война на Донбассе. Слово и дело
В понедельник, 6 июля, Объединенные силы нанесли мощный удар по позициям российских террористов на Донбассе. В результате оккупанты понесли потери в количестве восьми человек убитыми. Еще один боевик был ранен.
Об этом, ссылаясь на данные разведки, сообщили на официальной странице штаба ООС. Защитники уточнили, что огонь по захватчикам было открыт из-за нарушения ими режима тишины.
"Российские оккупанты несут существенные потери. Вчера во время обстрела позиций защитников Украины действия врага несли угрозу жизни и здоровью наших воинов. В ответ незаконным вооруженным формированиям Российской Федерации военнослужащие Объединенных сил открыли огонь из разрешенного Минскими договоренностями вооружения", – говорится в сводке.
"По данным нашей разведки, после подавления вражеской активности восемь оккупантов погибли, один ранен. Также благодаря умелым и решительным действиям наших воинов были уничтожены один блиндаж и две самоходные артиллерийские установки захватчиков, которые находились на огневых позициях противника с существенным нарушением линии отвода согласно Меморандуму и Комплексу мероприятий по выполнению Минских договоренностей", – добавили украинские воины.
В штабе ООС заверили, что агрессия противника было подавлена, а его моральный дух сломлен. После сокрушительного поражения в бою в подразделениях оккупационных войск РФ морально-психологическое состояние резко ухудшилось, а оккупанты чувствуют себя растерянными из-за навеянного страха.
"Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа. Слава Украине!!!" – отметили защитники.
Как сообщал OBOZREVATEL:
за прошедшую неделю, с 29 июня по 5 июля, на Донбассе украинские военные ликвидировали 13 террористов. Еще 15 захватчиков получили ранения и травмы.
Также наши военные уничтожили один автоматический гранатомет противника. Кроме того, оккупанты потеряли пост радиоэлектронной разведки, отдельный узел связи и автомобиль УРАЛ.
А за июнь российские террористы "Л/ДНР" на Донбассе понесли большие потери живой силы и техники. Так, речь идет о 42 людях убитыми, 58 – ранеными, а также об уничтоженных ЗИЛе, КАМАЗе, двух минометах и одном танке.