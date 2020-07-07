ВСУ разгромили позиции террористов на Донбассе: много погибших

В понедельник, 6 июля, Объединенные силы нанесли мощный удар по позициям российских террористов на Донбассе. В результате оккупанты понесли потери в количестве восьми человек убитыми. Еще один боевик был ранен.

Об этом, ссылаясь на данные разведки, сообщили на официальной странице штаба ООС. Защитники уточнили, что огонь по захватчикам было открыт из-за нарушения ими режима тишины.

"Российские оккупанты несут существенные потери. Вчера во время обстрела позиций защитников Украины действия врага несли угрозу жизни и здоровью наших воинов. В ответ незаконным вооруженным формированиям Российской Федерации военнослужащие Объединенных сил открыли огонь из разрешенного Минскими договоренностями вооружения", – говорится в сводке.

"По данным нашей разведки, после подавления вражеской активности восемь оккупантов погибли, один ранен. Также благодаря умелым и решительным действиям наших воинов были уничтожены один блиндаж и две самоходные артиллерийские установки захватчиков, которые находились на огневых позициях противника с существенным нарушением линии отвода согласно Меморандуму и Комплексу мероприятий по выполнению Минских договоренностей", – добавили украинские воины.

В штабе ООС заверили, что агрессия противника было подавлена, а его моральный дух сломлен. После сокрушительного поражения в бою в подразделениях оккупационных войск РФ морально-психологическое состояние резко ухудшилось, а оккупанты чувствуют себя растерянными из-за навеянного страха.

"Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа. Слава Украине!!!" – отметили защитники.

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