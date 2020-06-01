ВСУ разгромили оккупантов на Донбассе: у террористов большие потери

За минувшие сутки, 31 мая, украинские военные в зоне ООС на Донбассе уничтожили одного и ранили двух оккупантов. Потерь среди ВСУ нет.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС, российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника", – отмечено в сообщении.
Карта ООС
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстреливал наши позиции около Новотроицкого и Водяного.
В районе ответственности ОТГ "Север" враг вел огонь подступах к Ореховому.
С начала текущих суток, 1 июня, российские оккупанты вели огонь вблизи Гнутово. Потерь среди украинских защитников нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2020 года на Донбассе погибли шесть защитников Украины.
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