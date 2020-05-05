ВСУ разгромили наемников России на Донбассе: уничтожены террористы и техника

Тимур Григоренко Расследования 07:30, 5.05.2020 Обновлено: 10:40, 5.05.2020

За минувшие сутки, 4 мая, один украинский военный получил ранения в результате обстрелов российских оккупантов на Донбассе. Всего террористы 12 раз обстреляли позиции ВСУ.

По данным украинской разведки, ликвидирован один российский оккупант и по крайней мере двое ранены. Также был уничтожен военный грузовик противника, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Уточненные данные о потерях оккупантов опубликовал на своей странице в Twitter и офицер ВСУ Сергей Нещадим. "В течение 04.05 потери "орков" составили 3 человека: "200" – 1 (100 омсбр 1 АК), "300" – 2 (4 омсбр 2 АК). ЕВТ: 1 единица АО "Камаз" (4 омсбр 2 АК)", – отметил он.

Противник обстрелял украинские позиции из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

"Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима "тишины", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял позиции ВСУ возле Верхнеторецкого, Красногоровки, Новотроицкого, Авдеевки, Старогнатовки, Широкино и Водяного.

В районе ответственности ОТГ "Север" российские наемники обстреляли украинские позиции у Орехово и Крымского.

С начала текущих суток, 5 мая, враг обстрелял позиции ОС у Невельского. Потерь среди ВСУ нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая российские оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Под вражескими обстрелами один украинский военный получил ранения и трое – боевые травмы.

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ВСУ разгромили наемников России на Донбассе: уничтожены террористы и техника